رياضة | الاتحاد الإفريقي يُخاطب الاتحادات لتحديد الفرق المتأهلة لدوري الأبطال والكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإفريقي يُخاطب الاتحادات لتحديد الفرق المتأهلة لدوري الأبطال والكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأنه أخطر الاتحادات المحلية بفتح باب التسجيل للأندية التي ستشارك في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدراليو الإفريقية.

وذكر "كاف" في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، أنه طلب من الاتحادات الأعضاء بإرسال أسماء الأندية التي ستشارك في المسابقات القارية قبل 20 أكتوبر (تشرين الأول).

وأضاف: "كل الفرق المشاركة يجب عليها الالتزام بإجراءات تراخيص الأندية والتعاون مع الاتحادات الخاصة بها، حيث سيتم رفض مشاركة الأندية غير الحاصلة على الترخيص".

وحدد "كاف" فترة التسجيل الأولي للاعبين الفرق المشاركة بداية من 21 أكتوبر (تشرين الأول) حتى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، والتي تخص اللاعبين القدامى والفترة الثانية من 6 إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) للاعبين الجدد التي تتعاقد معهم الأندية.