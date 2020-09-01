رياضة | الأهلي يصرف قيمة عقد مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يصرف قيمة عقد مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن مجلس إدارة النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب أنهى كافة الإجراءات القانونية من أجل منح مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم كافة مستحقاته المالية والذي يعاني من مرض أبعده عن ممارسة كرة القدم منذ فترة طويلة.

وأضاف مرجان في تصريحات خاصة بأن النادي الأحمر سيقوم بصرف قيمة عقد اللاعب مع الأهلي والذي يمتد لـ3 مواسم بعدما أنهى كافة الإجراءات القانونية بالحصول على موافقة الوزير والجهات الإدارية والمختصة.

وزاد بأن هناك مجلس إدارة النادي الأهلي سيقوم بزيارة اللاعب في القريب العاجل والشد من أزره حيث يتمنى الجميع داخل النادي اللاعب بالشفاء والعودة مرة أخرى للملاعب.