رياضة | لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يضع مخطط جديد لضم الصفقة الكبرى

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يضع مخطط جديد لضم الصفقة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة نادي الزمالك، لحسم صفقة نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الزمالك يضع خطة جديدة لخطف نبيل دونجا

جددت إدارة الزمالك مفاوضتها مع مسؤولي بيراميدز، بشأن التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق السماوى، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وعرض الزمالك مبلغ 30 مليون جنيه من أجل ضم نبيل عماد دونجا، بشكل نهائي من بيراميدز، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

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من جانبه طلب مسؤولو بيراميدز تأجيل التفاوض بشأن نبيل عماد دونجا، لما بعد نهاية مباريات الفريق السماوي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحصل الزمالك على توقيع نبيل عماد دونجا لمدة أربعة مواسم ونصف، كما وقع الاعب على استمارة رغبة في الانضمام لصفوف القلعة البيضاء.

من جانبه كشفت مصادر صحفية أن مسؤولي الزمالك، طلبوا من نبيل عماد دونجا، الضغط على إدارة بيراميدز من أجل الموافقة على رحيله إلى القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرغب نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، في إنهاء صفقة انضمامه إلى الزمالك بشكل رسمي، في الموسم الجديد.