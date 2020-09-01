رياضة | الاتحاد الإيراني يحظر التعاقد مع لاعبين ومدربين أجانب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإيراني يحظر التعاقد مع لاعبين ومدربين أجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرض الاتحاد الإيراني لكرة القدم اليوم الثلاثاء حظرا، إلى أجل غير مسمى، على تعاقد الأندية مع لاعبين أو مدربين أجانب، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها إيران.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإيراني اليوم الثلاثاء :"القانون الجديد للاتحاد الإيراني لكرة القدم ورابطة الدوري يحظر، بشكل مؤقت، ابرام عقود جديدة مع مدربين أو لاعبين أجانب."

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن المتحدث قوله إن الحظر سيستمر في الموسم المقبل على الأقل.

وأوضح أن القوانين الجديدة لن تطبق على اللاعبين الأجانب المرتبطين بالفعل بعقود مع أنديتهم.

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وكانت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بسبب البرنامج النووي لطهران قد أسفرت عن أزمة اقتصادية في العام الماضي.

وفي ظل العقوبات، لا يمكن تحويل الرواتب إلى حسابات اللاعبين الأجانب في الخارج.

كذلك كان من بين أسباب القانون الجديد، القرار الصادر في أغسطس الماضي من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، والذي يقضي بإلزام الاتحاد الإيراني بدفع تعويضات لمارك فيلموتس المدير الفني السابق للمنتخب الإيراني، تبلغ أكثر من ستة ملايين يورو (2ر7 مليون دولار).

وكان فيلموتس قد تولى تدريب المنتخب الإيراني في مايو 2019 لكنه رحل عن المنصب بعدها بخمسة أشهر فقط، قاد الفريق خلالها في ست مباريات، مرجعا السبب في ذلك إلى مخالفات تعاقدية.