رياضة | نجم الأهلي يغيب عن مواجهتي الدوري المقبلتين للإصابة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يغيب عن مواجهتي الدوري المقبلتين للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت تقارير صحفية عن مصدر موثوق داخل الأهلي أن الأشعة التي خضع لها عمرو السولية نجم خط وسط الفريق أثبتت إصابته بتمزق خفيف في العضلة الأمامية والتي تعرض له أثناء لقاء الأهلي الأخير أمام المصري.

ومن المتوقع أن يغيب عمرو السولية عن مواجهتي الأهلي أمام كلا من وادي دجلة وحرس الحدود في بطولة الدوري المصري، حيث سيواجه الأهلي نظيره وادي دجلة يوم الجمعة المقبلة ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين بينما ستقام مباراة حرس الحدود في الجولة الخامسة والعشرين يوم 7 سبتمبر المقبل.

Advertisements

وكشفت الأشعة أن السولية يعاني من مزق خفيف في العضلة الأمامية ولن يعود للتدريبات قبل مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاث أسابيع.

ومن المقرر أن يخضع السولية لأشعة جديدة بعد أسبوعين من أجل تحديد مدى جاهزيته للعودة إلى التدريبات.

وأعلن الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود رفضه التعجل في عودة السولية خوفًا من تجدد الإصابة خاصة أن الأهلي في حاجة لخدمات السولية في لقائي الوداد البيضاوي المغربي والمقرر لهما نهاية شهر سبتمبر المقبل وبداية أكتوبر المقبل في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.