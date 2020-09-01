رياضة | تشكيل تشيلسي المتوقع في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل تشيلسي المتوقع في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن التعاقد مع بعض الصفقات النارية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأشارت بعض التقارير الإنجليزية إلى أن البلوز سيدعمون بأكثر من صفقة أخرى خلال الميركاتو، وتعاقد تشيلسي حتى الآن مع الرباعي "حكيم زياش - تيمو فيرنر - بن تشيلويل - تياجو سيلفا".

وسوف يكون تشكيل تشيلسي الأساسي في الموسم المقبل كالتالي :-

حراسة المرمى: كيبا.

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خط الدفاع: ازبيلكوتا - تياجو سيلفا - روديجير - بن تشيلويل.

خط الوسط: كانتي - كوفاسيتش - ماسون ماونت - حكيم زياش - بوليسيتش.

خط الهجوم: تيمو فيرنر.

يذكر أن الفريق اللندني قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.