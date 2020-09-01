رياضة | آخر تفاصيل أزمة ميسي وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر تفاصيل أزمة ميسي وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يريد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. وذلك بعد أزماته مع إدارة البارسا برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

ولم يذهب ميسي إلى تدريبات الفريق بعد عودتها في الأيام الماضية، وأيضاً لم يجري الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا قبل بداية الموسم الجديد.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة في صيف موسم 2021 القادم، ويمتلك الأرجنتيني شرط جزائي في عقده بمبلغ 700 مليون يورو.

وحدد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الحصول على مبلغ يجعل صفقة ميسي الاغلى في التاريخ بحال بيعه في الميركاتو، وهو أكثر من 222 مليون يورو ثمن صفقة نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.