شكرا لقرائتكم خبر عن ميركاتو ساخن لــ«تشيلسى» قبل انطلاق الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

على ما يبدو أن فترة الحرمان التي عايشها تشيلسى خلال الأعوام الماضية، والتى لم يعقد النادى فيها صفقات ضخمة، بعد مواسم انتقالات تاريخية مع جوزيه مورينيو، وعامين ماضيين حرم النادى فيهما من التعاقد مع لاعبين بسبب قرار المحكمة الرياضية بحرمان «البلوز» من التوقيع مع لاعبين بسبب مخالفة التعاقد مع لاعبين شباب.

وخلال الموسمين الماضيين عانى تشيلسى كثيرًا على المستوى الدفاعى، فاستقبلت شباكه 54 هدفًا كأسوأ خطوط الدفاع، كما عانى من عدم وجود اللاعبين الجاهزين، واضطر المدير الفنى وأسطورة النادى فرانك لامبارد لإشراك العديد من الشباب، وهو ما أثر على مسيرة النادى، فخسر السوبر الأوروبى، وكأس الاتحاد الإنجليزى أمام أرسنال.

لكن على ما يبدو أننا سنكون مضطرين لنسيان المواسم الماضية، فتشيلسى لن يكون مثل ما مضى في ظل الصفقات الجديدة، واستعداد الملياردير الروسى رامون إبراموفيتش للتعاقد مع عدد من أهم المواهب الشابة في العالم، ونستعرض الصفقات المؤكدة والمحتملة في التقرير التالى.

■ تيموفيرنر.. الموهبة الألمانية

الجناح الألمانى ولاعب لايبزيج، أحد أهم المواهب الألمانية خلال السنوات الماضية، فعلى المستوى الفنى يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر ومهاجم ثان ورأس حربة صريح، ما يعنى تعدد الاختيارات أمام فرانك لامبارك للاستفادة من الدولى الألمانى.

وتعاقد تشيلسى مع فيرنير بـ53 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائى في عقد اللاعب مع ريد بول لايبزيج، فيما سيحصل فيرنر على 15.5 مليون يورو في كل موسم من المواسم الخمسة المتفق عليها في عقده الشخصى مع النادى اللندنى، وهو الراتب الذي سيجعله الأعلى أجرًا في صفوف تشيلسى، ومتفوقًا على كيبا أريزابالاجا وكانتى، حيث يحصل كلاهما على 8.7 مليون يورو في الموسم.

■ زياش.. أوزيل الجديد

حكيم زياش، أحد أبرز المواهب القادمة من الدورى الهولندى، بعدما قدم مواسم كبيرة مع أياكس الهولندى، ووصل معهم لنصف نهائى دورى أبطال أوروبا، راهن الكثير على أنه سيكون ضمن لاعبى الصف الأول في العالم، وبالفعل بدأ الحديث عنه في العديد من الأندية، إلى أن ظفر تشيلسى بخدماته مقابل 40 مليون يورو.

يجيد زياش اللعب في مركزى الجناح الأيمن والأيسر، وسجل خلال 4 مواسم مع أياكس 48 هدفًا، وصنع 82 في مختلف المسابقات، كما توج بأفضل لاعب في أياكس لـ 3 مواسم متتالية.

وسيكون زياش اختيارا مناسبا لفرانك لامبارد بعدما رحل ويليان، كما فشل تشيلسى في التعاقد مع بديل لهازرد، إلا أن ثنائية فيرنر وزياش مع وجود تامى إبراهام في خط الهجوم ستمنح تشيلسى حلول كثيرة وحيوية كون الثلاثة لاعبين شبابا.

■ تشيلويل.. الظهير الإنجليزى

عانى تشيلسى دفاعيا كثيرًا، وخاصة مركز الظهير الأيسر، والذى حاول فرانك لامبارد إشراك العديد من اللاعبين به، لكنهم لم يقدموا المطلوب مثل ألونسو وأزبلكويتا، والبرازيلى إيمرسون، وهو ما دفعه للتعاقد مع أحد أفضل لاعبى ذلك المركز.

ويعتبر تشيلويل الظهير الأساسى للمنتخب الإنجليزى، وكان هدفا لمانشستر يونايتد ومانشستر سيتى، لكن تشيلسى تمكن من الظفر بخدماته مقابل 45 مليون جنيه إسترلينى و5 ملايين كحوافز.

ويمتاز تشيلويل بقدرات دفاعية وهجومية عالية، وكان أحد أهم مفاتيح لعب ليستر سيتى في الدورى الإنجليزى طوال المواسم الثلاثة الماضية.

■ تياجو سيلفا.. البرازيلى المخضرم

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وصيف دورى أبطال أوروبا، وقائد باريس سان جيرمان، والمنتخب البرازيلى، أحد أبرز اللاعبين خلال العقد الأخير في مركز قبل الدفاع، ربما يعيبه أن سنه كبيرة 34 عامًا، لكنه مع ذلك يبقى أهم اللاعبين في ذلك المركز، ويمتلك خبرة كبيرة في مركزه، كما أنه لم يكلف «البلوز» الكثير، فهى صفقة انتقال حر.

وسيساعد سيلفا بدورة القيادى خبرته الدفاعية في منح لامبارد حلولا دفاعية كثيرة في ظل تواجد مجموعة كبيرة من الشباب في خط الدفاع.

■ كاى هافرتز.. أحد أبرز المواهب في العالم

على مدى عام كامل كان الحديث عن كاى هافرتز لا يتوقف، ربطته التقارير الصحفية بريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد، كما وصفته بأنه أحد أبرز صانعى الألعاب في العالم، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها صاحب الـ 21 عامًا مع بايرن ليفركوزن.

لكن ساعات قليلة قد تكون حاسمة وينتقل كاى هافرتز إلى البلوز في صفقة ضخمة قد تكلف النادى ما يقرب من 100 مليون يورو 80 مليونا و20 كحوافز في حال تألق اللاعب ليكون بذلك الأغلى في تاريخ اللاعبين الألمان. ولم تتوقف صفقات تشيلسى عندم دعم الفريق فقط، بل يفكر في المزيد من اللاعبين الشباب، مثل ديكلان رايس أحد أهم لاعبى وست هام، بالإضافة للتعاقد مع الفرنسى الشباب مالانجا سار، والرغبة في التوقيع مع موهبة هولندا الشاب فان أكسل دونجن.

وعلى مستوى حراسة المرمى ما تزال الأنباء تتردد بأن تشيلسى يرغب في التعاقد مع حارس أتلتيكو مدريد العملاق يان أوبلاك في صفقة تبادلية، حيث ينتقل حارس البلوز الإسبانى كيبا لإتلتيكو مدريد، مع مقابل مادى ضخم.

وفى حال نجح تشيلسى في ضم أوبلاك وهافرتز ستكون تشكيلته قوية خلال الموسم القادم.

في حراسة المرمى أوبلاك خط الدفاع سيزار أزبيلكويتا- أنتونيو روديجر- تياجو سيلفا- بن تشيلويل

خط الوسط: نجولو كانتى- ماتيو كوفاجيتش- كاى هافرتز خط الهجوم: حكيم زياش- كريستيان بوليسيتش- تيمو فيرنر