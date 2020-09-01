راشفورد يشكل فريقا لمكافحة فقر الأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مهاجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، ماركوس راشفورد أمس عن تشكيله فريق عمل من علامات تجارية غذائية لمكافحة فقر الأطفال في بريطانيا.

وتمت الإشادة براشفورد (22 عاما) لمجهوداته في الحملة الناجحة لتوسيع نطاق الوجبات المدرسية المجانية للأسر الفقيرة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حينما كانت الحكومة تعتزم في ذلك الوقت إنهاء العمل بها توفيرا للنفقات.

وقال راشفورد «كان علينا التفكير في أفضل طريقة لفعل ذلك، وكذلك التفكير في أن تستفيد تلك العائلات من الوجبات لأكبر وقت ممكن بدون مشاكل».

وكان النجم الإنجليزي قد استفاد من تلك الوجبات خلال فترة الدراسة.

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وأضاف»أردنا أن نقوم بذلك بأفضل طريقة ممكنة، وكذلك ضم أفضل الأشخاص لمجموعة عملنا، ومعرفة ما إذا كان وجودهم سيساعدنا أكثر».

ومنذ ذلك الحين كتب راشفورد رسائل لأعضاء البرلمان المحليين، حيث قال إنه واثق من أن مجموعته الجديدة يمكنها تغيير الأمور إلى الأفضل.

كما دعمت المجموعة خططا لاستراتيجية الغذاء الوطني والتي تهدف إلى توسيع نطاق الوجبات المدرسية ليشمل كل الأطفال من عمر 7 أعوام وحتى 16 عاما ممن تدعمهم الإعانات، وتشكل نحو مليون ونصف مليون طفل.

وتشمل الخطط أيضا أنشطة خلال العطلات، وزيادة قيمة قسائم الطعام، والتي أطلق عليها اسم»بداية صحيحة» من 10ر3 جنيهات إسترلينية (17ر4 دولارات) وحتى 25ر4 جنيهات إسترلينية في الأسبوع.