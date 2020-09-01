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مانشستر يونايتد يريد ضم أوباميكانو

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكر تقرير إخباري أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يرغب في ضم المدافع دايوت أوباميكانو من لايبزج الألماني، وذلك بعد العروض القوية التي قدمها اللاعب في .

وقالت صحيفة «ذا تايمز» أمس إن المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار يرغب في تعزيز دفاع فريقه بضم أوباميكانو (21 عاما).

وكان أوباميكانو، الذي استدعي للمرة الأولى ضمن قائمة المنتخب الفرنسي، مدد عقده أخيرا مع لايبزج حتى عام 2023.

ولم يستبعد رئيس نادي لايبزج أوليفر مينتزلاف رحيل أوباميكانو عن الفريق، لكنه أشار إلى أن مفاوضات لن تجرى إلا في حالة تلقي عرض مغر.

يشار إلى أن لايبزج سبق أن رفض في العام الماضي عرضا من أرسنال الإنجليزي قيمته 60 مليون يورو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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