مانشستر يونايتد يريد ضم أوباميكانو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر تقرير إخباري أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يرغب في ضم المدافع دايوت أوباميكانو من لايبزج الألماني، وذلك بعد العروض القوية التي قدمها اللاعب في دوري أبطال أوروبا

وقالت صحيفة «ذا تايمز» أمس إن المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار يرغب في تعزيز دفاع فريقه بضم أوباميكانو (21 عاما).

وكان أوباميكانو، الذي استدعي للمرة الأولى ضمن قائمة المنتخب الفرنسي، مدد عقده أخيرا مع لايبزج حتى عام 2023.

ولم يستبعد رئيس نادي لايبزج أوليفر مينتزلاف رحيل أوباميكانو عن الفريق، لكنه أشار إلى أن مفاوضات لن تجرى إلا في حالة تلقي عرض مغر.

يشار إلى أن لايبزج سبق أن رفض في العام الماضي عرضا من أرسنال الإنجليزي قيمته 60 مليون يورو.