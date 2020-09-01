شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا من داخل الأهلى: "عش عفويتك تاركًا للناس إثم الظنون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، حكمة خلال تواجده داخل القلعة الحمراء، حيث نشر اللاعب صورته معلقًا عليها: "عش عفويتك تاركًا للناس إثم الظنون، فلك أجرهم ولهم ذنب ما يظنون"، يأتى ذلك تزامنًا مع تجهيز اللاعب بالتعاون مع محاميه الخاص شكوى جديدة تمهيداً للتقدم بها للاتحاد الدولى فيفا ضد الزمالك، للمطالبة بتعويض مادى عن الأضرار التى تعرض لها خلال الفترة الماضية بعد مقاضاته على خلفية أزمة رحيله عن النادى لأفيش البرتغالى، والذى انتقل منه للأهلى، وطعن كهربا فى صحة تجديده للزمالك بسبب قيام الإدارة البيضاء بتوثيق العقد فى توقيت غير قانونى الأمر الذى تسبب فى إيقاف تنفيذ العقوبة الموقعة عليه من الاتحاد الدولى والمقدرة قيمتها بـ33 مليونا و800 ألف جنيه، بعد تأكيده أن رحيله عن النادى الأبيض جاء بعد انتهاء عقده.

ويحرص محمود عبد المنعم كهربا على التدريب مرتين يومياً قبل العودة من جديد لمباريات فريقه، ويفصل كهربا 6 أيام فقط عن انتهاء إيقافه والعودة من جديد لحسابات ناديه حيث ينتهى إيقافه بنهاية مباراة الأهلى وحرس الحدود المقرر إقامتها يوم 7 سبتمبر المقبل، وهو آخر تاريخ تم تدوين مباريات الدورى فيه بشكل رسمى، فيما يحق للاعب العودة لحسابات الأهلى بعد ذلك التاريخ.

ويقوم كهربا بالتدريب فى أحد المراكز المتخصصة يومياً بخلاف خوضه تدريبات ناديه، فى الوقت الذى يرفض اللاعب الإجازة من أجل العودة بأفضل شكل بعد انتهاء عقوبة إيقافه.

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ويعود كهربا لمباريات الأهلى فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بالإمارات.

وتضع جماهير الأهلى آمالا عريضة على لاعبها محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، لإعادته الأحمر للتألق ليس فقط على الصعيد المحلى وإنما على الصعيد الأفريقى، فى ظل اقتراب موعد مواجهة الوداد المغربى بنصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى.