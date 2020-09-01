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الاتحاد السكندرى يُحصّن محمود رزق من الإغراءات الداخلية والخارجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الإتحاد السكندرى دخول بعض وكلاء اللاعبين فى مفاوضات مباشرة مع محمود رزق مدافع زعيم الثغر خلال الفترة الحالية بالرغم من عدم انتهاء الموسم وارتباط اللاعب بتعاقد مع النادى يستمر لمدة موسمين مقبلين ، مؤكدين ان ذلك سيؤثر على تركيزه بعد وصوله لفورمة عالية جعلت حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى يشيد بإمكانياته ويؤكد أنه أحد العناصر الجديدة التى سيكون لها دور مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة .

وأصبح محمود رزق أحد أفضل المدافعين بالدورى نظرا لثبات مستواه الفنى مع الاتحاد السكندرى ومشاركته بشكل مستمر مع فريقه ، بالإضافة لتميزه فى إحراز الأهداف .

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يذكر أن مسئولو الأهلى والزمالك وضعوا أعينهم على محمود رزق لتدعيم دفاعاتهم فى الميركاتو الصيفى الحالى ، إلا أن محمد مصيلحى عقد جلسة مع اللاعب وطالبه باستمرار تركيزه وعدم الإلتفات للعروض المحلية .

 

 

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