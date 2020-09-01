شكرا لقرائتكم خبر عن أنجي المقدم وخالد النبوي يؤديان بروفات تقديم حفل قرعة كأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواجد النجمة أنجي المقدم والفنان خالد النبوي في موقع استضافة حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد تحت سفح الأهرمات لأداء بروفات الحفل الكبير المقرر اقامته يوم السبت المقبل، ووقع اختيار شركة تذكرتي المنظمة لحفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة الأستاذ منتصر النبراوي بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري وعضوية حسين لبيب مدير البطولة ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وبالتعاون مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على أنجي المقدم وخالد النبوي لتقديم الحفل.

وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشرة صباحا اليوم الثلاثاء، فى أحد الفنادق الكبرى لإعلان تفاصيل قرعة المونديال المقرر لها السبت على سفح الأهرامات، بحضور دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد والكابتن حسين لبيب مدير البطولة والكابتن مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد والدكتور أحمد الشيخ.

ويخضع حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتى جاءت أخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من 500 إلى 184 من أجل الحفاظ على التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية .

وفى ظل البحث عن افضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين فى سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمى عمر خيرت موقع الحفل مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة على موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذى أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة .

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