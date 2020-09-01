شكرا لقرائتكم خبر عن هروب أليو ديانج ورحيل أجاي!.. حقيقة ما يدور داخل الأهلي في تغطية تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغطية خاصة أجراها تلفزيون الخليج 365، حول ما يدور داخل أسوار الأهلي في الفترة الأخيرة مع محمد عراقي، مسئول ملف النادي الأهلى بالقسم الرياضى باليوم السابع، حيث أعد التغطية محمد محسوب وقدمتها الزميلة سمر الزهيري.

وتحدث عراقي عن الجدل الذي أثاره المالى اليو ديانج لاعب وسط الأهلى في الفترة الأخيرة رغم تأكيد فى فيديو له أنه سافر لمسقط رأسه لتجديد جواز سفره بعد حصوله على أذن وأنه بصدد العودة للقاهرة خلال الأيام القادمة للانتظام فى تدريبات ناديه إلا أن هناك حالة من القلق انتابت إدارة الأهلى بشان اللاعب خلال الساعات الماضية.

وذكر أن الأهلى علم دخول أكثر من نادى فى مفاوضات لضم لاعب الوسط المتألق وعلى رأسهم نادى بيراميدز، وربط البعض بين توزيع إدارة الأهلى لرواتب اللاعبين على عدد شهور أكبر وبين تذمر ديانج الذى طالب بالحصول على مستحقاته كاملة وفى موعدها، إلا أن وكيل اللاعب نفى وجود أى خلافات بين اللاعب وإدارة الأهلي.



تغطية خاصة لتليفزيون الخليج 365

وتحدث عن أن الجهاز الفنى للأهلى وضع برنامجاً خاصاً لتجهيز محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق لمواجهة الإسماعيلى ببطولة الدورى العام، ويفصل كهربا 7 أيام فقط عن انتهاء إيقافه والعودة من جديد لحسابات ناديه حيث ينتهى إيقافه بنهاية مباراة الأهلى وحرس الحدود المقرر إقامتها يوم 7 سبتمبر المقبل، وهو آخر تاريخ تم تدوين مباريات الدورى فيه بشكل رسمى، فيما يحق للاعب العودة لحسابات الأهلى بعد ذلك التاريخ.

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ويعود كهربا لمباريات الأهلى فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين.

وتحدث عراقي عن أن الأهلى يقود مفاوضات لتمديد عقد محمد شريف نجم هجوم الفريق المعار لإنبي حتى نهاية الموسم، وذلك لتمديد عقده لمدة 3 مواسم إضافية، في ظل سريان عقده لمدة موسمين مقبلين مع الفريق الأحمر، وترغب إدارة الأهلي في تأمين اللاعب الشاب لأطول فترة ممكنة، بعد أن دخلت إدارة بيراميدز في مفاوضات لضمه.

كما تحدث عن ان مسئولو النادي الأهلي أعلنوا تمسكهم باستمرار النجم النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق في الموسم الجديد، رغم تلقى اللاعب العديد من الاغراءات الخليجية من ناحية وتراجع مستوى اللاعب مؤخراً من ناحية أخرى.