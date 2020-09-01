خالد الغندور يطلب إنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد الإعلامي خالد الغندور ولاعب الزمالك السابق ، الجميع بالتدخل من أجل إنقاذ حالة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:" أرجوكم تدخلوا لإنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة".



خالد الغندور

شهدت الأيام القليلة الماضية مظاهرة فى حب مؤمن زكريا لاعب الأهلى تحت شعار "كبوة وهتعدى"، بعد إصابته بمرضٍ مفاجئ تسبب فى ابتعاده عن كرة القدم، لكنه ترك مكانًا فى قلوب كل الجماهير المصرية، وحرص العديد من النجوم فى الوسط الرياضى والفنى على مؤازرة اللاعب فى محنته الصعبة، كما حرصت الدولة ممثلة فى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعم اللاعب من خلال زيارته فى منزله ومؤازرته .

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مرض مؤمن زكريا هو التصلب الجانبى الضمورى فى العضلات، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وهو سريع الانتشار فى جميع أنحاء الجسم، مع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالى يفقد الجسم سيطرته على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى النطق.

وحرص أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على زيارة اللاعب بمنزله للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم الدعم له لتخطى تلك الأزمة المرضية التى يمر بها اللاعب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي للاعب تكليفاته الصادرة للمعنيين بوزارة الشباب والرياضة بالمتابعة اليومية لتطور الحالة الصحية لمؤمن زكريا، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة حالة اللاعب من الناحية الصحية ، بالإضافة إلى التواصل مع النادى الأهلى فيما يتعلق بالعمل على توفير كافة المتطلبات واحتياجات اللاعب المالية والعلاجية خلال الفترة المقبلة .

واستمع وزير الشباب والرياضة إلى اللاعب مؤمن زكريا عن تطور حالته الصحية، وبروتوكول العلاج الذي يواظب على استخدامه، ومتابعته مع الأطباء، ومن جانبه أعرب مؤمن زكريا عن شكره وتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على حرصه على زيارته والاطمئنان على حالته الصحية ومتابعته له وامتنانه إلى جميع من يسانده فى أزمته الصحية.