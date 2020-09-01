شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يطالب الجبلاية بحكام دوليين في المباريات المقبلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، اتحاد الكرة بضرورة تعيين حكام دوليين للمباريات المقبلة فى الدورى العام، خاصة تلك المباريات التى تجمع أبناء الجنوب بفرق قاع الجدول التى تصارع على البقاء، نظراً لأنها لا تحتمل أى أخطاء مؤثرة قد تهدد بقاء أسوان فى الدورى.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سوان، بقيادة أحمد كشرى مدرب الفريق،اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة فريق طلائع الجيش، غداً الأربعاء فى المباراة التى يستضيفها استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، ومن المقرر أن يعلن كشرى عن قائمة الفريق عقب انتهاء المران الختامى للفريق.

وبات أوميد أوكرى مهاجم أسوان مرشحاً بقوة للإنضمام إلى قائمة أبناء الجنوب، وذلك بعد تعافيه من إصابة القطع فى الرباط الصليبى للركبة، حيث فضل الجهاز الفنى عدم الدفع باللاعب فى المباريات الماضية للإطمئنان على جاهزيته بشكل كامل.

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وأغلق أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، صفحة الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة 23، للتركيز على المباراة المقبلة بمسابقة الدورى العام أمام طلائع الجيش، ويركز كشرى على معالجة الأخطاء الدفاعية خلال الأيام المقبلة بعدما استقبل أسوان هدفين فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراته أمام بيراميدز، كانا كفيلين بقلب نتيجة المباراة من تقدم أسوان إلى الخسارة.

وأعرب أحمد كشري عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، وقال المدير الفني لأسوان إن سبب الهزيمة أمام بيراميدز الأخطاء الفردية لبعض اللاعبين، مشددا على أنه يشعر بالقلق الشديد بسبب أخطاء لاعبيه داخل الملعب.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 برصيد 23 نقطة حصدها أبناء الجنوب بعد 23 مباراة فى مسابقة الدورى العام، حيث فاز أسوان فى 5 مباريات وتعادلوا فى 8 أخرى، وتلقى أسوان الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو أسوان 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 آخرين.