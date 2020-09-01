كيف يجهز اتحاد الكرة لتكريم محمد صلاح والمعلم وأساطير نادى الـ100

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على قدم وساق، تجرى عمليات التجديد والتطوير فى مبنى اتحاد الكرة بعدما قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة تكريم أساطير الكرة المصرية والمدربين الذين حققوا انجازات مع منتخب مصر وكذلك محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزى، وتخليد إنجازتهم داخل بيت الكرة المصرية. أسماء اساطير الكرة على جدران الجبلاية أسماء اساطير الكرة على جدران الجبلاية وخصص اتحاد الكرة ركنا خاصا لتخليد أسماء أساطير الكرة المصرية وتحديدا الذين دخلوا نادى المائة، وهم حسن الشاذلى ومصطفى رياض والسيد الضظوى وجمال عبد الحميد وحسام حسن ومحمود الخطيب ومحمد أبو تريكة وعبد الله السعيد، وتم تسجيل أسمائهم على جدران اتحاد الكرة. كما خصص اتحاد الكرة ركنا أخرا لتكريم المدربين العظماء أصحاب الانجازات التى تحققت مع منتخب مصر وعلى رأسهم محمود الجوهرى وحسن شحاتة وشوقى غريب. Advertisements وخصص اتحاد الكرة أيضا مكانا مميزا لوضع قميص محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزى، بجانب الكؤوس التى حصدتها منتخبات مصر حيث تم تخصيص مكان لها بما يليق بعراقة هذه الكؤوس وحفاظا عليها من عمليات السرقة والتلف، بجانب مكان مميز أيضا لقميص منتخب مصر الحالى تنفيذا للاتفاق مع الشركة الراعية لقميص المنتخب.













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