شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى وأنجى المقدم وجاسمين طه يقدمون حفل قرعة كأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار شركة تذكرتي المنظمة لحفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة الأستاذ منتصر النبراوي بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري وعضوية حسين لبيب مدير البطولة ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وبالتعاون مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على الثلاثي الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة أنجي المقدم لتقديم حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد المقرر له يوم السبت القادم تحت سفح الاهرامات بحضور كبار الشخصيات .

ويؤدى الثنائى أحمد الرفاعى وأحمد عبادة مسئولى العمليات فى شركة تذكرتى دور حلقة الوصل بين اللجنة المنظمة للبطولة وبين القائمين على حفل قرعة كأس العالم، فى ظل وجود اصرار من الشركة على خروج الحفل بأفضل شكل، خاصة بعد إشادة أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالدور الكبير الذى تلعبه الشركة الرائدة فى مجال التنظيم لإنجاح حفل قرعة البطولة الأهم فى لعبة كرة اليد.

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وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشرة صباحا اليوم الثلاثاء، فى أحد الفنادق الكبرى لإعلان تفاصيل قرعة المونديال المقرر لها السبت على سفح الأهرامات، بحضور دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد والكابتن حسين لبيب مدير البطولة والكابتن مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد والدكتور أحمد الشيخ.

ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتى جاءت أخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من 500 إلى 184 من أجل الحفاظ على التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية .

وفى ظل البحث عن افضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين فى سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمى عمر خيرت موقع الحفل مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة على موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذى أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة فى حال التوافق.