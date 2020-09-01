شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الوز لعيب.. عمر على ماهر نجم صاعد فى سماء الكرة الأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث على ماهر نجم الأهلى والكرة المصرية السابق والمدير الفنى الحالى للمصرى البورسعيدى عن أبنه عمر والذى يلعب حالياً فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلى، وقال على ماهر لليوم السابع أنه لاحظ موهبة نجله فى سن صغيرة ولذلك حرص على تنمية موهبته من خلال لعبه لفرق الناشئين بالنادي الأهلي، فضلاً عن منحه العديد من النصائح لتطوير موهبته واكتساب مهارات جديدة.

وأضاف على ماهر انه غرس في نجله ثقافه التعلم من خلال مشاهدة مباريات كثيرة،كاشفا ان نجله يلعب في مركز الجناح أو الظهير الأيمن وليس في مركز المهاجم الصريح كما كان يلعب علي ماهر وذلك لكون عمر يمتاز بمهارة السرعة والعرضيات المتقنة.

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من جانبه أكد عمر علي ماهر أنه يعتمد على نفسه بشكل كبير في مجال كرة القدم وانه يرفض أي وساطة من والده، كاشفاً أنه هدفه هو التصعيد لفريق الكرة الأول بالأهلي ومن ثم خوض تجربة الاحتراف الخارجي وبالتحديد في الدوري الإنجليزي.