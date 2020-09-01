شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستبعد محمود متولي من قائمة الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الراى داخل الأهلى على رفع اسم محمود متولى مدافع الفريق من القائمة في الموسم الجديد بسبب الإصابة الأخيرة التي تعرض لها في الرباط الصليبى والتى تبعده عن المشاركة فترة طويلة، ورغبة من الجهاز الفنى في الاستفادة بلاعب آخر في القائمة خاصة أن الفريق سيكون مرتبطا بمواجهات قوية على الصعيدين المحلى والإفريقي. ويستأنف الأهلى تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة وادى دجلة المقررة يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ24 لبطولة الدورى الممتاز.
وينتظر أن يركز فايلر خلال المران على تصحيح الأخطاء الفنية بجانب تدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها بالمباراة.
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