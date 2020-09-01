الزمالك يدخل معسكراً مغلقاً عقب مران الأربعاء استعداداً لبيراميدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، معسكرا مغلقا الأربعاء، في أحد الفنادق القريبة من ملعب استاد الدفاع الجوي بمدينة التجمع الخامس، بعد خوض التدريب الذي مقرر اقامته في التاسعة والنصف صباح غدا.
وقد تشهد قائمة الزمالك غدا عودة محمود عبدالرازق «شيكابالا» عقب انتهاء عقوبة الإيقاف، التي وقعتها عليه اللجنة الخماسية بسبب احداث السوبر المصرى الذي اقيم في فبراير الماضى امام النادى الأهلى وحصل عليه المارد الأبيض.
ويستعد الفريق لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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