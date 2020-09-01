شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصعد أزمة «الإنضباط» مع الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت الأزمة بين نادى الزمالك واللجنة الخماسية، بعد صدور قرار من الجبلاية بتحويل مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، وأمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة، وطارق يحيي رئيس قطاعات الناشئين، إلى لجنة الإنضباط بسبب تصريحاتهم ضد اللجنة وضد لجنة الحكام.

ورفض مرتضى منصور هذا القرار، واكد، «القرار ليس له أساس من الصحة، ولا تملك لجنة الإنضباط التحقيق إلا مع عناصر اللعبة، ونحن لسنا من عناصر اللعبة، ما يحدث من اللجنة الخماسية استفزاز حقيقى للجميع».

وأضاف، «إذا أصرت اللجنة الخماسية على موقفها بخصوص تحويلنا إلى لجنة الإنضباط، لن نستكمل الدورى وهذا قولا واحدا، لمصلحة من ما يحدث من عمرو الجناينى ولجنة، هناك حكم محكمة انه لا يجوز لهيئة ان تعاقب هيئة».