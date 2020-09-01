شكرا لقرائتكم خبر عن إرتياح فى الأهلى بعد قرار الفيفا تجميد عقوبة كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الإرتياح داخل النادى الأهلى عقب قرار الاتحاد الدولي «فيفا»،، بقبول الطعن الذي تقدم به محمود كهربا لاعب الفريق ضد العقوبة الصادرة ضده من لجنة فض المنازعات في وقت سابق، بتغريمه 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك،

وغرّمت لجنة فض المنازعات بالفيفا محمود كهربا، 2 مليون دولار بالتضامن مع نادي أفيس البرتغالي في الـ14 من أغسطس الماضي، بداعي هروب اللاعب من الزمالك، قبل أن يعلن كهربا عزمه التقدم بطعن على الغرامة، وبقبول الطعن الذي تقدم به كهربا، يتم إيقاف الحكم؛ من أجل التحقيق فيه مجددا لدى المحكمة الرياضية الدولية؛ من أجل تأكيد الحكم مرة ثانية أو تخفيفه أو إلغائه تماما حسبما ترى المحكمة، وفقا لأوراق القضية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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