شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرسل مندوبًا إلى المغرب لحسم صفقة الكعبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يكثف النادى الأهلى من مساعيه للتعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي الذى دخل دائرة الترشيحات بالنادى للحصول على خدماته قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشفت مصادر داخل النادى عن تكليف أمير توفيق، مسؤول التعاقدات، بالسفر إلى المغرب خلال الأيام المقبلة للجلوس مع اللاعب بحضور وكيله لتقديم العرض الرسمى ومعرفة مطالب اللاعب لإتمام الصفقة التى يتنافس عليها عدد من الأندية العربية بعدما أصبح لاعبا حرا في الفترة الحالية، بعد فسخ تعاقده مع ناديه الصيني في الأيام الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن اللاعب أبدى موافقته على اللعب في الدوري المصري خلال الموسم المقبل دون أن يحدد ناديا بعينه.

كان رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، قد أبدى رغبته فى ضم اللاعب بعدما شاهد تسجيلات للمباريات التى شارك فيها وظهر خلالها بمستوى جيد، ويأمل فايلر فى نجاح النادى بإتمام الصفقة لتدعيم هجوم الفريق الذى يعانى منذ فترة.