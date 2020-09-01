بيرلو يلغي كل ما يتعلق بساري في 7 أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

ترى وسائل الإعلام الإيطالية، تغيرات كبيرة بين طريقة المدير الفني السابق ليوفنتوس، ماوريسيو ساري، وتلك الخاصة بالمدرب الجديد بيرلو. أكدت لاغازيتا ديللو سبورت، أن بيرلو ألغي مشروع ساري، وأن لاعب خط الوسط السابق لديه أساليب مختلفة تماماً عن تلك التي كان يمتلكها المدرب المخضرم حتى الآن. أول ما يبرز هو أسلوب بيرلو في يوفنتوس، في تورينو كانوا يبحثون عن أسلوب مشابه لأسلوب ريال مدريد مع زين الدين زيدان، لاعب سابق يعرف النادي وله خطط، ويعرف كيف يتعامل مع فريق مليء بالنجوم. يعرف بيرلو تماماً ما تعنيه وظيفة أن تكون مدرب يوفنتوس، فبعد 10 سنوات في ميلان، وقع ليوفنتوس في 2011 حيث لعب حتى 2015، أربع سنوات عاش فيها أفضل أيام مسيرته، سيساعده هذا الدور الآن في معرفة كيفية إدارة مقاعد البدلاء، وقدم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه على الرغم من أنه لا يمتلك خبرة تدريبية. وكانت الأيام المتوترة التي حدثت خلال فترة ساري مع كريستيانو رونالدو تجربة في جميع أنحاء العالم، كان الإدارة مترددة في إنصاف أحدهما على الآخر، حتى لو كان هذا هو أفضل نجم للفريق، وهذا شيء يثير التوتر أحيانًا مع النجم البرتغالي، ولكن مع تغير الأمور مع بيرلو فهو يعرف دور صاروخ ماديرا في الفريق. كما ركز بيرلو على الحوار مع الفريق، وهو أمر كان نادراً مع ساري، وهي المحادثات مع الموظفين اليومية، ولديه مقابلات شخصية مع كل منهم والعلاقة تتجاوز المهنية. أخيراً، تم التأكيد على أنه سيكون هناك تغيير في الأسلوب في طريقة لعب يوفنتوس، ساري كان أكثر كلاسيكية ولم يخرج من 4-3-3، لكن مع وجود بيرلو على مقاعد البدلاء، فإنهم يرون أنه من المحتمل جداً أنه سيحاول مرة أخرى قريباً بدفاع مكون من ثلاثة أفراد، وبالتالي يكون فريقاً أكثر هجوماً. يبقى أن نرى ما إذا كان بيرلو على مقاعد البدلاء في يوفنتوس، سيتمكن الفريق من خلال بالتتويج بدوري الأبطال أم لا، وهو الهدف الذي لم يتحقق في الآونة الأخيرة.

