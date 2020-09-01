شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الهلال" السعودي يمنح نجمه السابق مكافأة تحقيق لقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 علمت مصادر أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، قررت منح لاعبها السابق مكافأة مالية، والتي سيحصل عليها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بعد حسم بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت مصادر سعودية أن المكافأة المالية ستشمل البرازيلي كارلوس إدواردو، رغم رحيله عن الفريق وانتقاله إلى نادي شباب أهلي دبي الإماراتي. وبينت أن إدارة الهلال ترى أن إدواردو ساهم بشكل كبير في نتائج الفريق خلال الموسم الحالي، بعد تسجيله 12 هدفًا في الدوري.

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