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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فان بيرسي: يتوجب على فان دي بيك توخي الحذر في المان يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
طالب النجم الهولندي السابق لنادي مانشستر يونايتد الانكليزي روبن فان بيرسي من مواطنه دوني فان دي بيك توخي الحذر قبل انضمامه إلى الشياطين الحمر.
ونشرت صحيفة تيليغراف تصريحات فان بيرسي التي اتت على الشكل التالي: "فان دي بيك يبلغ من العمر 23 عامًا، وهذا عمر رائع للانتقال إلى الدوري الإنكليزي الممتاز".
وأضاف: "كنت أصغر قليلاً عندما ذهبت إلى أرسنال، وفي غرفة تبديل الملابس، كنت أعتبر لاعبًا للمستقبل، الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي مع فينورد لا يعني شيئًا، الدوري الإنكليزي عالم مختلف تمامًا".
واختتم: "سيتم إحضار دوني بصفته عملية شراء كبيرة من مانشستر يونايتد، لكنه سيكتشف أن هؤلاء اللاعبين الـ 22 الآخرين قد تم إحضارهم أيضًا كـ" عملية شراء كبيرة، هذا يعني أنه يجب أن يقف هناك على الفور وعليه أن يتكيف مع ذلك عقليًا، لأن مانشستر يونايتد من جميع النواحي هو نادي كبير".
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