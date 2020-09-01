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لاعب برايتون مطلوب في الدوري التركي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ​باشاك شهير​ التركي يريد التعاقد مع برناردو لاعب ​برايتون​ وهوف ألبيون.

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ويجري برايتون محادثات مع النادي التركي بشأن احتمال إعارة اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لمدة موسم، والذي لعب 14 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي.

كما أبدى كل من ويست هام ونيوكاسل يونايتد اهتمامهما أيضًا بـ برناردو.

وقد لعب برناردو 43 مباراة مع برايتون في جميع المسابقات منذ انضمامه للفريق من نادي لايبزيغ الألماني في صيف عام 2018.

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