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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتي: أتمنى نجاح بيرلو مع السيدة العجوز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
تمنى أسطورة نادي روما الإيطالي فرانشيسكو توتي نجاح مواطنه اندريا بيرلو في مهمته الجديدة كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس.
ونشرت صحيفة La Repubblica الإيطالية تصريحات توتي التي اتت على الشكل التالي: "أندريا شخص رائع ومميز، أتمنى أن ينجح مع يوفنتوس".
وأضاف: "لا اعتقد أن اختيار يوفنتوس كان خاطئًا بالنسبة لبيرلو، لكنني لم أتوقع بالطبع هذه الخطوة في بداية مشواره التدريبي".
واختتم: "بيرلو يجب أن يتحلى بصفاته التي اعتدنا عليها على مدار مشواره الكروي، أن يكون بطلًا حتى وهو مدرب يجلس على مقاعد البدلاء".
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