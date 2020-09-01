توتي: أتمنى نجاح بيرلو مع السيدة العجوز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

تمنى أسطورة نادي روما الإيطالي ​فرانشيسكو توتي​ نجاح مواطنه ​اندريا بيرلو​ في مهمته الجديدة كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس.

Advertisements

ونشرت صحيفة La Repubblica الإيطالية تصريحات توتي التي اتت على الشكل التالي: "أندريا شخص رائع ومميز، أتمنى أن ينجح مع يوفنتوس".

وأضاف: "لا اعتقد أن اختيار يوفنتوس كان خاطئًا بالنسبة لبيرلو، لكنني لم أتوقع بالطبع هذه الخطوة في بداية مشواره التدريبي".

واختتم: "بيرلو يجب أن يتحلى بصفاته التي اعتدنا عليها على مدار مشواره الكروي، أن يكون بطلًا حتى وهو مدرب يجلس على مقاعد البدلاء".