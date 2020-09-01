- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سولسكاير يريد بيع لينغارد وبيريرا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أن مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير يتطلع إلى بيع كل من جيسي لينغارد وأندرياس بيرييرا في أقرب وقت ممكن.
وذلك بعد أن استبعد سولسكاير الثنائي عن خططه للموسم المقبل في الدوري الإنكليزي الممتاز.
وبالتالي يحرص النادي على بيع الثنائي وجمع بعض الأموال لتأمين أهداف النادي خلال فترة الانتقالات.
وقد لعب كل من لينغارد، الذي سيكمل عامه الـ 28 في كانون الأول، وبيريرا، 24 عامًا، 40 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر سولسكاير يريد بيع لينغارد وبيريرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.