سولسكاير يريد بيع لينغارد وبيريرا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أن مدرب ​مانشستر يونايتد​ أولي غونار ​سولسكاير​ يتطلع إلى بيع كل من جيسي ​لينغارد​ وأندرياس بيرييرا في أقرب وقت ممكن.

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وذلك بعد أن استبعد سولسكاير الثنائي عن خططه للموسم المقبل في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبالتالي يحرص النادي على بيع الثنائي وجمع بعض الأموال لتأمين أهداف النادي خلال فترة الانتقالات.

وقد لعب كل من لينغارد، الذي سيكمل عامه الـ 28 في كانون الأول، وبيريرا، 24 عامًا، 40 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي.