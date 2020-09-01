ظابط يوناني يكشف عن طريقة تصرف ماغواير السيئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

نقلت وسائل اعلام يونانية حديثاً من الضابط الذي اعتقل قائد فريق ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي، هاري ​ماغواير​ في الليلة التي اندلع فيه الاشكال في ​ميكونوس​ اثناء تمضيت الاخير لعطلته الصيفية.



حيث أكد الشرطي ان ماغواير اطلق العديد من السباب والكلام البزيء بحق ​الشرطة اليونانية​ والحضارة في البلاد والدولة قبل أن يدفع رجال الشرطة ويركل احدهم.

وكان قد رد محامي الإدعاء اليوناني الذي يحاكم قضية قائد المانيو قائلاً أن ما قاله ماغواير هو أمر سخيف، بعد أن ادعى أنه كان يخشى أن يتم اختطافه.