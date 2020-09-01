غوردون يوقع عقدا جديدا مع ايفرتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

أعلن نادي ​إيفرتون​ أن اللاعب أنطوني غوردون وقع عقدًا جديدًا مدته خمس سنوات مع النادي.



وقد شارك المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا، والذي قدم أول مباراة له مع المدرب كارلو أنشيلوتي في ديربي ميرسيسايد في غوديسون بارك في حزيران، في 11 مباراة في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.

وقال غوردون: "أنا سعيد بالتوقيع، إنها مكافأة كبيرة لعملي الشاق. العقد يظهر ثقة النادي بي، وهذا سيظهر في أدائي على أرض الملعب. إيفرتون يبدو أنه في حالة صعود. نحن نجتمع معًا كلاعبين وموظفين ومشجعين".