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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوردون يوقع عقدا جديدا مع ايفرتون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
أعلن نادي إيفرتون أن اللاعب أنطوني غوردون وقع عقدًا جديدًا مدته خمس سنوات مع النادي.
وقد شارك المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا، والذي قدم أول مباراة له مع المدرب كارلو أنشيلوتي في ديربي ميرسيسايد في غوديسون بارك في حزيران، في 11 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقال غوردون: "أنا سعيد بالتوقيع، إنها مكافأة كبيرة لعملي الشاق. العقد يظهر ثقة النادي بي، وهذا سيظهر في أدائي على أرض الملعب. إيفرتون يبدو أنه في حالة صعود. نحن نجتمع معًا كلاعبين وموظفين ومشجعين".
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