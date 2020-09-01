تدريبات برشلونة تشهد صمت كبير والسبب ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

شهدت تدريبات فريق ​برشلونة​ الاسباني الذي يتحضر لانطلاقة الموسم الجديد في 11 ايلول القادم غياب النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ المتمرد على النادي ويريد الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية دون مقابل.



وبحسب التقارير الصحفية الاسبانية فقد تدرب اللاعبون بصمت كبير حيث ان كافة اللاعبين لم يتحدثوا مع بعضهم البعض فيما يخص النجم الارجنتيني ليونيل ميسي كما ان البعض اعتبر ان الامر خطر جدا ولا يصدق ما يحصل في النادي، كما ان عدد كبير من اللاعبين رفض الحديث امام وسائل الاعلام أو أمام الكاميرات مع بعضهم البعض كي لا يتم تفسير تعبيراتهم بطريقة خاطئة.