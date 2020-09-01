اخبار الرياضه

تدريبات برشلونة تشهد صمت كبير والسبب ميسي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدريبات تشهد صمت كبير والسبب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

شهدت تدريبات فريق ​برشلونة​ الاسباني الذي يتحضر لانطلاقة الموسم الجديد في 11 ايلول القادم غياب النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ المتمرد على النادي ويريد الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية دون مقابل.

وبحسب التقارير الصحفية الاسبانية فقد تدرب اللاعبون بصمت كبير حيث ان كافة اللاعبين لم يتحدثوا مع بعضهم البعض فيما يخص النجم الارجنتيني ليونيل ميسي كما ان البعض اعتبر ان الامر خطر جدا ولا يصدق ما يحصل في النادي، كما ان عدد كبير من اللاعبين رفض الحديث امام وسائل الاعلام أو أمام الكاميرات مع بعضهم البعض كي لا يتم تفسير تعبيراتهم بطريقة خاطئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات برشلونة تشهد صمت كبير والسبب ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا