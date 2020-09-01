بايرن ميونيخ يقدم عرضه للانتر لشراء بيريسيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

كشف الصحفي المتخصص بسوق الإنتقالات، فابريزيو رومانو، عبر حسابه في تويتر، أن نادي ​بايرن ميونيخ​ الألماني قدم عرضه لنادي ​الانتر​ من أجل شراء اللاعب الكرواتي ​إيفان بيريسيتش​ الذي يلعب حاليا مع البافاري على سبيل الإعارة.



وأشار رومانو إلى أن البافاري عرض على النيراتزوري مبلغ 12 مليون يورو، إلا أن النادي الايطالي يطالب بمبلغ 15 مليون يورو.

ولعب بيريسيتش في صفوف بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لموسم واحد، وإستطاع أن يحقق الثلاثية المتمثلة ب​الدوري الالماني​ وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.