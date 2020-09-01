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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايرن ميونيخ يقدم عرضه للانتر لشراء بيريسيتش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
كشف الصحفي المتخصص بسوق الإنتقالات، فابريزيو رومانو، عبر حسابه في تويتر، أن نادي بايرن ميونيخ الألماني قدم عرضه لنادي الانتر من أجل شراء اللاعب الكرواتي إيفان بيريسيتش الذي يلعب حاليا مع البافاري على سبيل الإعارة.
وأشار رومانو إلى أن البافاري عرض على النيراتزوري مبلغ 12 مليون يورو، إلا أن النادي الايطالي يطالب بمبلغ 15 مليون يورو.
ولعب بيريسيتش في صفوف بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لموسم واحد، وإستطاع أن يحقق الثلاثية المتمثلة بالدوري الالماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.
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