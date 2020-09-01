غارسيا: لم نتحدث عن إحتمال قدوم ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

كشف اللاعب إريك ​غارسيا​ أن لاعبي ​مانشستر سيتي​ لم يناقشوا احتمال انضمام ليونيل ميسي إلى النادي من برشلونة على الرغم من الشائعات بأنه قد ينتقل إلى استاد الاتحاد.



وقال غارسيا: "في مانشستر سيتي لم نتحدث عن قدوم ميسي، لكن الجميع يرغب في أن يكون ميسي في فريقه. فيما يتعلق بميسي، إنه شيء بين الأندية لا أستطيع الدخول فيه".

وأضاف: "سأتجنب السؤال عما إذا كان سيصبح صفقة جيدة لمانشستر سيتي لأنه لاعب في برشلونة ولن أعلق على ذلك".