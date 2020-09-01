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غارسيا: لم نتحدث عن إحتمال قدوم ميسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

كشف اللاعب إريك ​غارسيا​ أن لاعبي ​مانشستر سيتي​ لم يناقشوا احتمال انضمام ليونيل ميسي إلى النادي من على الرغم من الشائعات بأنه قد ينتقل إلى استاد الاتحاد.

وقال غارسيا: "في مانشستر سيتي لم نتحدث عن قدوم ميسي، لكن الجميع يرغب في أن يكون ميسي في فريقه. فيما يتعلق بميسي، إنه شيء بين الأندية لا أستطيع الدخول فيه".

وأضاف: "سأتجنب السؤال عما إذا كان سيصبح صفقة جيدة لمانشستر سيتي لأنه لاعب في برشلونة ولن أعلق على ذلك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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