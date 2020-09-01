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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غارسيا: لم نتحدث عن إحتمال قدوم ميسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
كشف اللاعب إريك غارسيا أن لاعبي مانشستر سيتي لم يناقشوا احتمال انضمام ليونيل ميسي إلى النادي من برشلونة على الرغم من الشائعات بأنه قد ينتقل إلى استاد الاتحاد.
وقال غارسيا: "في مانشستر سيتي لم نتحدث عن قدوم ميسي، لكن الجميع يرغب في أن يكون ميسي في فريقه. فيما يتعلق بميسي، إنه شيء بين الأندية لا أستطيع الدخول فيه".
وأضاف: "سأتجنب السؤال عما إذا كان سيصبح صفقة جيدة لمانشستر سيتي لأنه لاعب في برشلونة ولن أعلق على ذلك".
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