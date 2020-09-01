شكرا لقرائتكم خالد النبوى وإنجى المقدم وجاسمين طه يقدمون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت شركة تذكرتى المنظمة لحفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة الأستاذ منتصر النبراوى بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصرى وعضوية حسين لبيب مدير البطولة ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وبالتعاون مع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، الثلاثى الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوى والفنانة أنجى المقدم لتقديم حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد المقرر له يوم السبت القادم تحت سفح الاهرامات بحضور كبار الشخصيات .

ويؤدى الثنائى أحمد الرفاعى وأحمد عبادة مسئولى العمليات فى شركة تذكرتى دور حلقة الوصل بين اللجنة المنظمة للبطولة وبين القائمين على حفل قرعة كأس العالم، فى ظل وجود اصرار من الشركة على خروج الحفل بأفضل شكل، خاصة بعد إشادة أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالدور الكبير الذى تلعبه الشركة الرائدة فى مجال التنظيم لإنجاح حفل قرعة البطولة الأهم فى لعبة كرة اليد.

وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشرة صباحا اليوم الثلاثاء فى أحد الفنادق الكبرى لإعلان تفاصيل قرعة المونديال المقرر لها السبت على سفح الأهرامات، بحضور دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد والكابتن حسين لبيب مدير البطولة والكابتن مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد والدكتور أحمد الشيخ .

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ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتى جاءت اخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من 500 إلى 184 من أجل الحفاظ على التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية .

وفى ظل البحث عن افضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين فى سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمى عمر خيرت موقع الحفل مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة على موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذى أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة فى حال التوافق .