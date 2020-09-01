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أسوان يطلب تعيين حكام دوليين في مبارياته المقبلة

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جدة - عمرو شويل طالب مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، اتحاد الكرة بضرورة تعيين حكام دوليين للمباريات المقبلة فى الدورى العام، خاصة تلك المباريات التى تجمع أبناء الجنوب بفرق قاع الجدول التى تصارع على البقاء، نظراً لأنها لا تحتمل أى أخطاء مؤثرة قد تهدد بقاء أسوان فى الدورى.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سوان، بقيادة أحمد كشرى مدرب الفريق اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة فريق طلائع الجيش، غداً الأربعاء فى المباراة التى يستضيفها استاد جهاز ، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، ومن المقرر أن يعلن كشرى عن قائمة الفريق عقب انتهاء المران الختامى للفريق

وبات أوميد أوكرى مهاجم أسوان مرشحاً بقوة للانضمام إلى قائمة أبناء الجنوب، وذلك بعد تعافيه من إصابة القطع فى الرباط الصليبى للركبة، حيث فضل الجهاز الفنى عدم الدفع باللاعب فى المباريات الماضية للاطمئنان على جاهزيته بشكل كامل.

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ويحتل أسوان المركز الـ 15 برصيد 23 نقطة حصدها أبناء الجنوب بعد 23 مباراة فى مسابقة الدورى العام، حيث فاز أسوان فى 5 مباريات وتعادلوا فى 8 أخرى، وتلقى أسوان الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو أسوان 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 آخرين.

 

 

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