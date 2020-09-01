شاهد كيف رد فرجاني ساسي على مفاوضات الأهلي

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جدة - عمرو شويل رد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، على أنباء دخول النادي الأهلي فى مفاوضات لضمه، بطريقته الخاصة، حيث قام بنشر صورة قام أحد محبيه برسمها له ووضع لوجو نادي الزمالك على الصورة ليكون دليل على تمسكه بالبقاء داخل القلعة البيضاء.
فرجاني ساسي
ويرتبط فرجانى ساسى بعقد ممتد مع نادى الزمالك بنهاية الموسم المقبل وأبدى وكيل اللاعب التونسى اندهاشه التام من تلك الأنباء خاصة إنه تحدث فى أكثر من مناسبة إن اللاعب يشعر بالراحة التامة داخل جدران قلعة ميت عقبة ويعتبر نفسه أحد أبناء النادى الأبيض خاصة فى ظل المعاملة الطيبة التى يتلقاها من مرتضى منصور، رئيس النادى، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ويعد كامل تركيزه مع الفريق لحصد لقب دورى أبطال إفريقيا هذا الموسم، كما إنه أكد حول رغبة ساسى فى تجديد تعاقده مع الزمالك لمدة ثلاث مواسم أخرى وينتظر الانتهاء من البطولة الأفريقية لعقد جلسة مع مسئولى الزمالك للحديث حول تجديد التعاقد لذا لا يوجد أى نية لديه فى التفكير بأية عروض أخرى خاصة فى ظل تمسك إدارة النادى بجهوده ومساندة جماهير الفارس الأبيض له منذ انضمامه لقلعة ميت عقبة قادما من النصر السعودى، مشددا حول استمرار ساسى ضمن صفوف الفريق الأبيض فى الموسم المقبل وإن طموحاته مع الفريق هو حصد الألقاب والمساهمة مع زملائه فى المنافسة على مختلف البطولات التى يشارك بها الفريق.
من جانبه، كشف أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، فى وقت سابق موقف فرجاني ساسي، من الرحيل عن النادي وتعاقده مع نادي أخرمؤكدا : "فرجاني ساسي لاعب مهم ونحن متمسكون بخدماته وسنقوم بالتجديد معه ولا يوجد أي أزمة في مسألة تجديده".
وتابع أحمد مرتضى : "البعض يحاول إثارة أزمة حول تجديد اللاعب، ولكن نجن متمسكون له وسنقوم بالتوصل إلى اتفاق بين الطرفين ولن يرحل عن صفوفنا فهو لاعب مهم".
فيما علق مهند عون، وكيل التونسى فرجانى ساسى، على الأنباء المترددة بشأن عرضه على الأهلى.قائلا: "قد يكون وكيله؟!.. أين المعلومة المؤكدة فى ذلك هذا الأمر العارى تماما من الصحة وما الفائدة من هذه الشائعات فى ذلك التوقيت؟.. لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم"، وجاء رد وكيل ساسى بعد ما تردد فى الساعات الماضية عن عرضه على الأهلى وهو ما نفاه تماما وكيل اللاعب.
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