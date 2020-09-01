شكرا لقرائتكم النيجيري جونيور أجايى مطلوب في الدورى التركى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدمت إحدى شركات التسويق، عرضا للنيجيرى جونيور أجاي مهاجم النادي الأهلي، للانتقال للدوري التركي في الموسم الجديد.

وأكد مسئولو الشركة أنهم بصدد إرسال عرض رسمي للأهلي خلال الساعات القادمة لشراء النجم النيجيري حال وجود نية من الأهلي بالتفريط في خدماته.

وأعلن مسئولو الأهلي تمسكهم باستمرار النجم النيجيري رغم تلقى اللاعب العديد من الاغراءات الخليجية من ناحية وتراجع مستوى اللاعب مؤخراً من ناحية أخرى، وقلل مسئولو الأهلي من مسألة تراجع مستوى اللاعب، مؤكدين أن لاعب الكرة يمر دائماً بمراحل ارتفاع وانخفاض في المستوى، ولكن هناك قناعة كبيرة بإمكانيات أجاي.

ويعد أجايى واحدا من أهم وأفضل عناصر الفريق التي يعول الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر عليها الكثير، خاصة أنه يقدم مستويات رائعة مع الفريق الأحمر منذ انضمامه اليه موسم 2016 من الصفاقسي التونسي، كما قام اللاعب بتمديد عقده مع الأهلي مؤخراً.

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في الوقت الذي يحرص محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم النادى الأهلى على التدريب مرتين يومياً قبل العودة من جديد لمباريات فريقه، ويفصل كهربا 6 أيام فقط عن انتهاء إيقافه والعودة من جديد لحسابات ناديه، حيث ينتهى إيقافه بنهاية مباراة الأهلى وحرس الحدود المقرر إقامتها يوم 7 سبتمبر المقبل، وهو آخر تاريخ تم تدوين مباريات الدورى فيه بشكل رسمى، فيما يحق للاعب العودة لحسابات الأهلى بعد ذلك التاريخ، ويقوم كهربا بالتدريب فى أحد المراكز المتخصصة يومياً بخلاف خوضه تدريبات ناديه، فى الوقت الذى يرفض اللاعب الإجازة من أجل العودة بأفضل شكل بعد انتهاء عقوبة إيقافه.

ويعود كهربا لمباريات الأهلى فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بالإمارات.