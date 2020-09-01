شكرا لقرائتكم كاف يسمح للجبلاية بمشاركة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا بغض النظر عن مركزه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن 20 أكتوبر المقبل موعدا نهائيا لإرسال أسماء الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في الموسم الجديد، وذلك على الرغم من وجود بعض الدوريات التى لن تنتهى قبل هذا الموعد ومن بينها الدوري المصري الذى قد يستمر إلى نوفمبر المقبل، بعد توقف طويل للمسابقة بسبب فيروس كورونا قبل العودة مرة أخرى في أغسطس الماضي.
وأعلن الكاف عن 3 طرق لاختيار المتأهلين من الاتحادات إلى النسخة المقبلة من البطولات الأفريقية أولها هو الطريقة التقليدية بالنسبة للدوريات التى اختتمت في موعدها وتم الانتهاء من الموسم وسيتأهل الأندية وفقا لتصنيف الاتحاد في الكاف.
الطريقة الثانية والخاصة بالدوريات التي لم تكتمل بسبب كورونا وقرر مسئوليها إلغاء الموسم مع تحديد بطل للمسابقة، فسيتم اختيار الأندية المتأهلة وفقا لترتيب الدوري الذى تم الاتفاق عليه قبل الإعلان عن إلغاء الموسم.
الطريقة الثالثة الخاصة بالدوريات التى ألغيت ولم يتم تحديد بطل، فسيتم اعتماد الأندية التى تأهلت في الموسم الماضي للمشاركة في نسخة الموسم الجديد من دوري الأبطال والكونفدرالية.
وبالنسبة للدوري المصري الذي لم يكتمل حتى الآن ولازال الموسم جاريًا فإن الكاف منح اتحاد الكرة الحق في اختيار أي طريقة من الطريقتين الثانية والثالثة السابقة لاختيار أندية الموسم المقبل قبل ختام الدوري سواء إرسال أسماء الأندية التى شاركت في نسخة الموسم الماضي أو اختيار الأندية وفقا لترتيب الدوري قبل يوم 20 أكتوبر، وبذلك يحق لاتحاد الكرة اختيار الزمالك من ضمن الفرق المشاركة نظرا لأنه شارك فى دوري أبطال افريقيا الحالية.
ويتأهل عن الدوري بطل المسابقة والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا، وأصحاب المركزين الثالث والرابع إلى الكونفدرالية.
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري حاليا برصيد 62 نقطة وفي المركزين الثاني والثالث بيراميدز والزمالك بـ45 نقطة والمقاولون رابعا برصيد 40 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر كاف يسمح للجبلاية بمشاركة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا بغض النظر عن مركزه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.