شكرا لقرائتكم مدرب الاتحاد: الفوز على الإسماعيلى أول الطريق للمربع الذهبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر محمد ابراهيم المدرب العام للاتحاد السكندرى، عن سعادته بالفوز الثمين الذى حققه زعيم الثغر على حساب النادى الإسماعيلى بهدفين نظيفين فى مباراة الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

وأكد إبراهيم فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر: مباراة اللإسماعيلى كانت مهمة جداً لنا كجهاز ولاعبين بعد غياب الانتصارات لفترة، وطموحنا ليس له حدود نعمل فى كل مرحلة على حدى، ووضعنا خطة أساسية للتواجد فى المربع الذهبى وهذا ليس مجرد كلام.

أضاف: لا توجد مباراة سهلة فى الدورى، وليس هناك نتيجة متوقعة، وحتى الآن لا يوجد فريق فاز بكل مبارياته بعد العودة من توقف كورونا، وفى ظل ضغط المباريات المسئولية باتت أصعب.

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واصل: مباراتنا المقبلة أمام طنطا وتغيير الجهاز الفنى سيؤثر فى الأداء بالتأكيد، وطنطا فريق مميز وهذا التغيير سيجعل هناك دفعة معنوية للاعبين ونعمل على هذا الأمر.

واختتم: فى مباراة الإسماعيلى كان أول عشر دقائق من الشوط الثانى هى الأهم، ألا نستقبل أهداف وهذا ما حققناه لأننا كنا نتوقع شراسة هجومية من الدراويش، ولا أريد التعليق على الفار.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة، ويستعد لمواجهة طنطا بعد غدا الخميس فى الجولة الرابعة والعشرون للدورى .