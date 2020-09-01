شكرا لقرائتكم إصابة جديدة لبيراميدز قبل مواجهة الزمالك فى الدورى العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لضربة جديدة قبل مواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم الخميس المقبل والتى تأتى ضمن مباريات الجولة 24من بطولة الدورى العام.

وعلم الخليج 365 أن أحمد الشناوى حارس بيراميدز تعرض لإصابة قوية فى مران الفريق الأخير على مستوى العضلة الضامة ليجرى اللاعب اشعة اليوم لتحديد موقفه وان كان الاتجاه الاقرب هو استبعاده من اللقاء.

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وكانت اصابة عبد الله السعيد نجم هجوم الفريق قد تجددت فى العضلة الخلفية بعد مشاركته للمرة الأولى فى مران أمس الاثنين، حيث غاب صانع الألعاب الدولى عن آخر مباراتين لبيراميدز وبالتحديد مواجهتى الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/0، كما غاب عن مباراة أسوان التى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 2/1 عقب إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدورى العام.

ويُجرى عبد الله السعيد أشعة لتحديد حجم إصابته ومن ثم بحث امكانية لحاقه بمواجهة الزمالك المرتقبة وان كان الاحتمال الأقرب هو غياب اللاعب عن مواجهة الفريق الأبيض.