شكرا لقرائتكم برشلونة يعلن عودة الكرواتي راكيتيتش إلى إشبيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء عن توصله إلى اتفاق يقضي بانتقال لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش لفريق إشبيلية مقابل 1.5 مليون يورو بالإضافة إلى تسع ملايين أخرى كمتغيرات.

وأضاف برشلونة أن يوم الأربعاء سيشهد إقامة مؤتمر صحفي لوداع راكيتيتش، إذ سيتواجد النجم الكرواتي في ملعب "كامب نو" للمرة الأخيرة قبل الرحيل إلى إشبيلية.

وسبق لراكيتيتش اللعب لإشبيلية في الفترة ما بين عامي 2011 و2014، حيث حقق لقب الدوري الأوروبي عام 2014، قبل أن ينتقل إلى برشلونة في العام ذاته، ليحقق مع الفريق لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا أربع مرات وكأس السوبر الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة.