شكرا لقرائتكم زوله: "ثلاثية" بايرن يجب أن تنعكس على منتخب ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرى نيكلاس زوله مدافع بايرن ميونخ أن ثلاثية النادي البافاري الموسم الماضي يجب أن تنعكس على سعي المنتخب الوطني للألقاب عندما يستضيف إسبانيا في افتتاح دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الخميس.

وفاز بايرن بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا وهيمن على دوري أبطال أوروبا في لشبونة هذا الشهر ليحقق لقبه القاري السادس، وغاب قلب الدفاع زوله عن معظم فترات الموسم عقب إصابته في الرباط الصليبي لركبته في بداية الموسم الماضي، لكنه شارك في بطولة دوري الأبطال وقال إن ألمانيا تتطلع الآن لبطولة أوروبا العام المقبل التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال زوله (24 عاماً) في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: يجب أن نحافظ على تعطشنا للفوز بالبطولات عقب الفوز بالثلاثية مع بايرن. الآن أشارك مع المنتخب بالكثير من المتعة وأدرك مدى صعوبة العودة عقب غياب عشرة شهور، فدوري الأمم خطوة تالية جيدة وسنخوض الاختبار أمام منافس صغير أو كبير بجدية كبيرة لأننا نريد الاستعداد للصيف المقبل.

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وودعت ألمانيا، بطلة العالم 2014 ، كأس العالم 2018 في روسيا من دور المجموعات لأول مرة منذ 80 عاما، ومر الفريق منذ ذلك الحين بعملية إصلاح شاملة وتأهل إلى بطولة أوروبا العام المقبل بعد سبعة انتصارات من ثماني مباريات في التصفيات المؤهلة للبطولة.

وأضاف زوله: نملك نفس التعطش للفوز بالألقاب في المنتخب الوطني مثل بايرن. لا يوجد اختلاف في ذلك. يجب علينا الانتظار لنرى كيف سيسير الموسم الجديد لكني أعتقد أننا سنتملك فريقا سينافس على اللقب في بطولة أوروبا.

وتشارك ألمانيا في القسم الأول ضمن المجموعة الرابعة في دوري الأمم وستلعب خارج أرضها يوم الأحد المقبل أمام سويسرا عقب استضافة إسبانيا يوم الخميس.