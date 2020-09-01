شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يسعى لدخول المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد ابراهيم المدرب العام للاتحاد السكندرى، سعادته بالفوز الثمين الذى حققه زعيم الثغر على حساب النادى الاسماعيلى بهدفين نظيفين فى مباراة الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام، وقال إبراهيم فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر: مباراة الاسماعيلى كانت مهمة جداً لنا كجهاز ولاعبين بعد غياب الانتصارات لفترة، وطموحنا ليس له حدود نعمل فى كل مرحلة على حدى، ووضعنا خطة أساسية للتواجد فى المربع الذهبى وهذا ليس مجرد كلام.

أضاف: لا توجد مباراة سهلة فى الدورى، وليس هناك نتيجة متوقعة، وحتى الآن لا يوجد فريق فاز بكل مبارياته بعد العودة من توقف كورونا، وفى ظل ضغط المباريات المسئولية باتت أصعب.

واصل: مباراتنا المقبلة أمام طنطا وتغيير الجهاز الفنى سيؤثر فى الأداء بالتأكيد، وطنطا فريق مميز وهذا التغيير سيجعل هناك دفعة معنوية للاعبين ونعمل على هذا الأمر.

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واختتم: فى مباراة الاسماعيلى كان أول عشر دقائق من الشوط الثانى هى الأهم، ألا نستقبل أهداف وهذا ما حققناه لأننا كنا نتوقع شراسة هجومية من الدراويش، ولا أريد التعليق على الفار.

فى سياق متصل، قرر محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى صرف مكافآت إجادة للاعبى الفريق الكروى بعد العودة للانتصارات وتحقيق انتصار على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم مساء امس فى ختام الجولة الـ23 للدورى.

كان فريق الاتحاد عانى كثيرا عقب عودة النشاط الرياضى بعد جائحة كورونا، ولم يحقق أى انتصار فى المباريات التى خاضها واكتفى بتحقيق التعادل فى المباريات التى خاضها أمام الزمالك و الإسماعيلى ووادى دجلة وحرس الحدود وهو ما ادى لوجود حالة من القلق لدى جماهير الإسكندرية ، إلا أن الفريق نجح فى العودة على حساب الدراويش.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة ، ويستعد لمواجهة طنطا بعد غدا الخميس فى الجولة الرابعة والعشرون للدورى .