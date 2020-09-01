شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج: هل يلغى اتحاد الكرة "المسحة السريعة" بعد اعتراض الأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مؤخرا، إلغاء المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للاعبين والمدربين والإداريين والاكتفاء بـ"رابيد تيست" أو تحليل الدم للكشف عن الفيروس قبل مباريات الدورى، وهو ما يثير العديد من التساؤلات. س: ما سبب قرار اتحاد الكرة بإلغاء المسحات ؟ س: ما سبب قرار اتحاد الكرة بإلغاء المسحات ؟ ج: تلقى اتحاد الكرة خطابا من وزارة الصحة يؤكد تغيير البروتوكول الطبى للتعامل مع فيروس كورونا، وأنه يتم إخضاع اللاعبين والمدربين لـ"رابيد تيست" أو المسحة السريعة، وحال ظهور النتيجة غير طبيعية يتم اللجوء للمسحات العادية. س: هل أخطر اتحاد الكرة الأندية رسميا بهذا الأمر؟ س: هل أخطر اتحاد الكرة الأندية رسميا بهذا الأمر؟ ج: بالطبع، أرسل اتحاد الكرة للأندية يخطرها بهذا الأمر بناء على قرار وزارة الصحة، وبالفعل تم العمل به منذ فترة فى الدورى. Advertisements س: ما موقف الأندية من هذا القرار؟ س: ما موقف الأندية من هذا القرار؟ ج: عدد كبير من الأندية اعترض على هذا القرار وطالب بالعودة للمسحات العادية وعدم الاكتفاء بالمسحة السريعة أو "رابيد تيست". س: وما سبب اعتراض الأندية على "رابيد تيست"؟ س: وما سبب اعتراض الأندية على "رابيد تيست"؟ ج: الأجهزة الطبية فى بعض الأندية تقول إن "رابيد تيست" غير دقيق ولا يمكن الاعتماد عليه فقط للكشف عن إصابات كورونا. س: وما موقف اتحاد الكرة؟ س: وما موقف اتحاد الكرة؟ ج: رفض اتحاد الكرة تماما فكرة إلغاء نظام المسحة السريعة والعودة للمسحات العادية، إلا بعد وصول قرار وخطاب رسمى من وزارة الصحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر س و ج: هل يلغى اتحاد الكرة "المسحة السريعة" بعد اعتراض الأندية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.