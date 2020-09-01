ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة لليوم الثاني وتقارير تشير إلى عقوبة محتملة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الثلاثاء عن تدريبات فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بعد أيام من إبداء رغبته في الرحيل عن الفريق.

وذكر النادي عبر موقعه على الإنترنت أن رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق قاد مران الفريق اليوم بمشاركة نفس الــ19 لاعبا الذين شاركوا في المران الأول تحت قيادته أمس الاثنين، استعدادا للموسم الجديد.

وكان ميسي قد تغيب عن فحوص فيروس كورونا المستجد التي أجريت لجميع عناصر الفريق قبل بدء التدريبات الاستعدادية للموسم.

Advertisements

وذكرت العديد من التقارير الإعلامية أن ميسي /33 عاما/ بات معرضا لعقوبات من قبل ناديه، بعد أن تغيب للمرة الثالثة دون عذر وهو ما يشكل انتهاكا لبنود عقده.

وطبقا لقانون العمل في إسبانيا، قد يعاقب ميسي بخصم 25 % من راتبه الشهري.

وغاب عن مران برشلونة أيضا اللاعبون الدوليون الذين يتأهبون للمشاركة مع منتخبات بلادهم في المباريات الدولية المقررة خلال الأيام المقبلة.