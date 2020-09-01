كاف يكشف مواعيد فترتي قيد دوري الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد فترتي القيد الخاصة بالموسم المقبل من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.
ونشر الكاف الروزنامة الخاصة ببطولات الأندية للعام المقبل وحصل الخليج 365 على نسخة منها، وأعلن الاتحاد الأفريقي أن أول فترة قيد للأندية ستبدأ في الفترة من 21 أكتوبر وحتى 5 من شهر نوفمبر.
ومن المقرر أن تبدأ فترة القيد الثانية في الفترة من 6 نوفمبر المقبل وحتى 19 من نفس الشهر.
وأعلن الكاف أيضًا أن النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا ستنتهي يوم 17 يوليو المقبل على أن يكون نهائي الكونفدرالية يوم 10 من نفس الشهر.
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