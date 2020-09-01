إحالتها للجنة المسابقات.. ماذا يحدث لو تعذر إقامة مباراة بسبب كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، موقف الأندية التي ستشارك في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد 2020/21 إذا تأثرت بجائحة كورونا (كوفيد -19).

وأكد كاف في بيان رسمي، أنه في حال لم يتمكن أي فريق من مواجهة منافسه في بطولتي دوري الأبطال أو الكونفدرالية بسبب ظروف الجائحة، فإنه سيتم إحالة الأمر إلى لجنة المسابقات والتي بدورها ستتخذ القرار المناسب تبعًا لوضع النادي.

كما شدد كاف في بيانه على الأندية المشاركة في بطولاته، بالالتزام بإجراءات تراخيص الأندية والتعاون مع الاتحادات الخاصة بها (الأندية غير الحاصلة على الترخيص لا تشارك في البطولات الأفريقية).

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وأصابت جائحة كورونا العالم بشلل تام، وتسببت في تعطيل كافة المنافسات الرياضية طيلة 3-6 أشهر (باختلاف وضع كل دولة)، كما تم تأجيل بعض البطولات إلى العام المقبل بعد تعذر إقامتها خلال العام الجاري.

ولم تنته بطولتي منافسات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية نسخة 19/20 بعد، حيث تم تأجيل المباريات لحين تحسن الأوضاع الصحية بالدول المشاركة.

جدير بالذكر أن 27 سبتمبر الجاري سيشهد إعلان بطل الكونفدرالية، على أن يتم إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد يومي 16 أو 17 أكتوبر المقبل.