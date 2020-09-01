الكاف يضع مصر بين 3 احتمالات لاختيار الفرق المشاركة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 3 سيناريوهات خاصة بالفرق التي ستتأهل إلى النسخ المقبلة من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية وفقًا لحالة البطولة المحلية في الدول الأعضاء في الكاف.

وذكر الكاف أنه فيما يخص الاتحادات الأهلية التي انتهت موسم 2019/ 2020 فإنه سيتأهل الفرق وفقًا للمعايير المعروفة.

السيناريو الثاني والخاص بالاتحادات التي لم تكمل البطولة المحلية لموسم 2019/ 2020 (قامت بإنهاء البطولة بسبب كورونا) لكنها اتفقت على ترتيب للفرق المشاركة في بطولة الدوري فإنه يتأهل الفرق بالطريقة المعروفة لهذه الدولة.

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السيناريو الثالث والخاص بالاتحادات التي قامت بإلغاء الموسم بالكامل دون أن يتم تحديد لأي ترتيب للفرق، فإنه يتأهل إلى دوري الأبطال والكونفدرالية الفرق التي تأهلت عن الموسم الماضي.

السيناريو الرابع والذي ينطبق على الدوري المصري والمتوقع أن ينتهي مطلع نوفمبر المقبل، ذكر الكاف في خطابه أنه يتوجب على الاتحاد المحلي أن يختار سيناريو من الثلاثة السابق ذكرهم لتحديد الفرق التي ستمثل هذه البلد على أن يتم إخطار الكاف الذي سيرد بالموافقة أو بالرفض.

وحدد الكاف موعد فتح باب إرسال الفرق المشاركة أفريقيا اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر على أن يكون اليوم الأخير من هذه العملية هو 20 أكتوبر 2020.